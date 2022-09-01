台灣運彩2022全新形象廣告在今天（1日）推出，邀請去年東京奧運表現出色的桌球好手林昀儒、空手道「小清新」文姿云、台灣「蝶王」王冠閎及舉重女將陳玟卉共同參與廣告演出，片中主軸「謝謝你們！和我一起打進世界。」道出運動員感謝大家投注運彩、挹助國家運動發展基金，讓選手得到更好的訓練與照顧。

今天記者會發佈會上王冠閎、陳玟卉現身分享，林昀儒與文姿云也錄製影片說明參與拍攝廣告心得，呼籲大家一起：「買運彩 助體育 增光彩！」4位選手粉墨登場的廣告，將於今晚7點58分在TVBS、東森、三立、民視等4個新聞台同時首播。

分享拍攝心得，王冠閎、陳玟卉都認為是相當新鮮的體驗，陳玟卉的畫面是她站在中間，旁邊同時也有多名臨演協力，一同扛起特別製作的槓鈴，陳玟卉透露：「裡面除了有真的槓片，其他都是保麗龍做的，雖然與實際槓片相比重量輕了點，但集合起來重量也不低，而且為了畫面拍攝，必須一直舉著槓鈴，直到導演喊卡才能放下，與比賽時只要亮燈就能放下槓鈴很不一樣。」

兩位選手接下來也有國際賽事要奮戰，由於巴黎奧運量級有改變，陳玟卉將增重挑戰71公斤級，目前她的體重68公斤左右，還會再繼續調整，10月巴林亞錦賽是她更改量級後首場國際賽，她笑說：「心情既緊張又興奮，緊張的是換新的量級，其他選手都不好對付，興奮的是這也是今年度自己首場國際賽，訓練備戰好久終於要好好釋放了。」

王冠閎則說，記者會第一次看到影片成果，感動到起雞皮疙瘩，「真的能感受到大家買運彩、其中10％挹注到運動發展基金給選手的幫助，期待接下來世界盃巡迴賽、世錦賽等國際有好成績。」

台灣運彩總經理林博泰進一步表示，體育署「黃金計畫」的成功，帶給國人無限感動，台灣運彩想透過影片，將這份感動記錄下來，因此邀請4位國手，林昀儒、文姿云、王冠閎、陳玟卉參與拍攝，謝謝大家、一起挺體育。在東京奧運滿一年後的此時，推出全新形象廣告，除了感恩，更希望透過影片的製作與傳播，再一次凝聚大家的情感及向心力。

去年在東京奧運國手們精彩表現帶動下熱賣，運動彩券銷售達新台幣466億元、挹助運發基金46.6億創下歷史新高；今年在年底足球世界盃加持下，台灣運彩將更努力，期待銷售一舉突破500億元大關。