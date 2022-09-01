富邦悍將洋投羅力2日將迎來生涯最終戰，不過隨著強颱「軒嵐諾」逐漸逼近，能否順利登板還要看老天臉色，對此他平常心看待這一切，「我無法控制這一切，就交給老天看怎麼發展。」

羅力今天隨隊作客天母，賽前他依照往常方式為明天先發做準備，不過根據聯盟官網的氣象預報，降雨機率已是百分之百，球隊也做好雨備方案，總教練丘昌榮表示，若明天因雨延賽，羅力會是在5日補賽登板。

羅力說：「從紐約搭機飛往台灣的第一天起，就曾想過自己生涯最終戰會是什麼情況，有想過在滿場的情況下投球，這也是準備的一部分，我想我會很期待，但也會平常心面對。」

回顧亞洲行的這10年中參與過爆滿觀眾的球賽，羅力對2015年開幕戰及2012、16年台灣大賽留下深刻印象，若明天比賽能夠順利進行，預計也會有破萬名觀眾進場向羅力「說再見」，球團表示，羅力引退賽內野門票全數售罄，只剩外野千餘張門票可買。

羅力明天將迎來生涯最終戰，今天白天與親友們通話時也告知此事，「他們都很替我感到開心，都很期待明天的比賽，也期待我回去跟大家團聚，他們也都會鎖定轉播觀看球賽。」

這次為了羅力引退，球團推出相關系列商品，他笑說自己每一樣都很喜歡，更已有親友要他「代購」回美國，而他所穿的39號球衣也確定會在當天引退，成為洋將第一人。

羅力說：「沒想到這輩子有機會會被退休背號，有想過很多次但不知道要用什麼字好好詮釋當下感覺，我備感榮幸也很驚訝，代表我在這幾年的時間對球隊也帶來正面影響。」

隨著離台時間進入倒數階段，更多球迷都想向他索取簽名留念，羅力也親切的來者不拒，他表示，從當職業球員起的第一天起就在做這些事，回饋球迷、社會是很重要的事，「只要花5秒鐘就能讓人開心一整天的小動作，何樂而不為呢？」