2022嘉義市購物節自7月15日開跑，發票登錄累計消費金額在第45天，8月28日正式突破2億元。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

2022嘉義市購物節自7月15日開跑，發票登錄累計消費金額在第45天，8月28日正式突破2億元，因消費440元一舉助攻金額破2億元的林先生，因此獲贈價值1萬7000元的GOPRO10Hero縮時攝影機，直呼太幸運了！

2022嘉義市購物節至昨更天8月31日，累計消費金額已達2億2245萬0795元，登錄發票筆數總計27萬896筆，助攻突破2億元的幸運兒林先生，表示8月27日晚上去逛大賣場，並在賣場內享用晚餐，花了440元，沒想到登錄後剛好破2億元，除說自己幸運，也鼓勵民眾早早登錄，就可以早早抽禮物，買越多中獎機率越高。

今年嘉義市購物節與在地企業金石建設公司聯手，大手筆推出最大獎金石龍悅輕豪宅1戶，加入[email protected]好友人數已突破7萬人，嘉義市長黃敏惠也在上周宣布購物節加碼三大好康，一是活動延長至10月10日，民眾可持續消費累計抽獎機會。第二好康就是加碼二獎為百萬休旅車一輛，至於第三好康則專屬嘉義市民，市民持今年9月1日起，稅籍設在嘉義市的消費發票，9月15日起就可以在上班日到市府兌換現金，累計1000元發票可以兌換100元現金，最高可兌換500元。

由於滿千送百活動，發票兌換現金後將捐贈給社福團體，黃敏惠特別提醒市民，不能與購物節抽房子發票共用，以免抽中大獎時，無法拿出發票證明就太可惜了。

市府建設處處長田長沛表示，今年購物節首次加入電子發票雲端自動匯入發票系統，民眾只要使用發票載具，系統就可以直接匯入嘉義市的消費記錄，抽獎序號組數也會自動累積，截至8月31日止，雲端發票登錄金額總計來到5332萬3015元，同時使用電子支付LINE Pay或台灣Pay付款，還可以加碼抽IPhone13 PRO MAX、Panasonic GF10X類單眼、TECO東元55型液晶顯示器等好禮，目前電子支付登錄累積總額已達632萬707元。

建設處還說，由旅館業者自掏腰包共襄盛舉的「嘉遊金」活動成效也相當不錯，提醒市民及旅客，購物節FB活動粉絲專頁每周三下午2點進行周周抽直播，接下來將抽出蘋果筆電、50吋電視、電動按摩椅、還有嘉義市不動產開發商業同業公會贊助的10台gogoro電動機車，請大家把握機會到嘉義市購物。