為促進市場穩健成長，期交所擬定「3+E」發展重點，包括建置客製化契約交易平台、擴大店頭集中結算規模、推出期貨風控防衛機制2.0等三大項目，而E則是ESG，即促進期貨業永續發展。

其中，建置客製化契約交易平台，有利擴大市場參與。期交所將分三階段推展，第一階段是現行鉅額交易平台升級，針對履約價格、到期月份等項目客製化，計畫在2023年年底上架。

期交所總經理周建隆指出，規劃建置客製化契約交易平台，提供交易人隨選服務，交易所需之契約規格，可彈性選擇契約到期月份、履約價格、到期結算方式等，提供多元交易服務。初步規劃客製化契約標的以股價指數、股票等股權類商品為主，未來將持續研議擴大適用商品範疇。

擴大店頭衍生性商品結算規模方面，有助提升國際能見度。期交所7月25日正式開辦店頭衍生性商品集中結算業務，推出結算會員自營交易自願性新臺幣利率交換契約（IRS）集中結算，目前有11家結算會員，結算部位餘額達新臺幣176億元。

期交所規劃明年6月推出客戶端及新臺幣無本金交割遠期外匯（NDF）集中結算，屆時無論是IRS或NDF之自營或客戶交易皆可集中結算，結算會員預計增加至23家。後續研議推出新臺幣無本金交割利率交換契約等，並持續積極爭取國外合格集中結算機構（QCCP）資格認可，吸引外資參與集中結算市場。

期貨風控防衛機制2.0的推出，則接軌國際制度。為強化期貨市場風險控管機制，期交所、期貨商、交易人三方攜手合作，升級市場防衛機制，以增強市場穩健。期交所將所有商品納入動態價格穩定措施、買賣申報整批撤銷機制推廣至經紀商、推出斷線後刪單等；期貨商端強化夜盤風控機制，如日盤收盤後壓力測試、交易人帳戶風險提醒注意等功能。

針對ESG方面，則是建置期貨市場ESG資訊平台，建構期貨市場永續金融生態。期交所協助期貨商導入永續治理架構，鼓勵期貨業者推動ESG；建置期貨市場ESG資訊平台，提供交易人一站式查詢便利服務，強化資訊揭露，進一步推廣ESG交易概念，深化期貨市場永續發展。