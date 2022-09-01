國內女性平均壽命遠高於男性，且從勞動部最新公布資料發現，台灣女性需比男性多工作58天，才能達到相同的年總薪資，顯示出女性不僅面臨更大的長壽風險，退休金規畫與準備，也必須更及早因應。開發金(2883)子公司中壽指出，女性可以讓「時間」和「紀律」成為自己的朋友，善用保險搭配網路投保管道，穩健替自己規畫退休生活的需求。

為提供更符合小資女性、職場女性需求的保險商品，中壽「中國人壽e桶金利率變動型年金保險(甲型)」，採網路投保方式，不受時空限制，核保通過保障便即時生效。

該商品月繳費最低新台幣1,000元，提供6年、10年、20年的繳費期別，以及年金一次給付或分期給付，民眾可根據人生不同規畫，逐步打造屬於自己的年金準備月曆，像是有短期的圓夢計畫，可以考慮繳費年期6年的年金保險，而想盡早為未來退休做準備，則可選擇繳費年期為10年或20年的年金保險。

中壽觀察，定期小額轉帳的繳費方式對女性較具吸引力，且若理財觀念相對保守，選擇固定期別小額保費的轉帳方式繳付，通常較能達到預期效果，年輕人初入社會後，即可逐步規畫自身保險保障，實現心中各種夢想。