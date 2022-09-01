考試院提供

考試院會今天聽取各部會2周年成果報告，考試院長黃榮村在會中要求整合院部會研究資源，達成數位轉型目標。針對112年退撫新制，銓敘部必須儘速完成個人專戶制的立法，並建立相關體系，使新人新制順利上路。近來國內外股匯市震盪加劇，退撫基金必須審慎因應投資市場變化，穩健經營管理。

考試院會今天聽取祕書長劉建忻與部會首長就職2周年成果報告。黃榮村在會中肯定相關部會，過去一年在「數位轉型」和「重大法案」的推動成果與效率。

黃榮村指出，過去的考試院數位化的進展緩慢，重要法案也經常欠缺臨門一腳，但從去年設定推動「數位轉型」和「重大法案」兩項重要工作目標以來，經過1年的努力，已擺脫過去的困境。

由於本屆起，考試委員的任期從6年縮短為4年，他要求所屬一定要「用4年的時間做6年的事」，在剩下的2年任期中，不但要務實積極地設定目標，更要跟時間賽跑。

黃榮村也在會中，針對各部會未來2年的重要工作做出裁示，考選部的部分，在推動考試興革上，「高普考變革方案」是重中之重，應針對「地特五等與初考的競合」、「離島地區考試用人的在地化需求」、及「警察考試雙軌制」等議題，提出具體可行的制度改革方案。

在精進考試評量方式上，他也要求考選部應加速擴充電腦化試場的容量，儘速達成1萬個應試座位的目標；並持續推動雙語化政策、擴大用人機關參與選才、口試的擴大採行、心理測驗的研議，以落實多元考試模式的精神。

銓敘部部分，黃榮村認為，最重要的莫過於112年退撫新制，必須儘速完成個人專戶制的立法與相關體系的建立，相關配套的組織改造法案應務必掌握期程，使新人新制順利上路運行。

針對國內外股匯市的劇烈變化，他指示銓敘部，審慎因應投資市場變化，穩健退撫基金的經營管理。考績法、陞遷法、俸給法等重大法案，目前都在部內研議當中，銓敘部必須衡量各項法案對健全文官體制的必要性與急迫性，擬定修法的優先順序。

在保訓會的部分，面對文官救濟權益的提升及救濟範圍的擴大，以及新興公共議題帶來培訓內涵與模式的改革需求，黃榮村要求，應持續審慎辦理保障事件，並提升訓練課程的品質，無論是數位治理、人權價值、雙語能力、以及與民間跨域交流等面向，要讓文官同仁能隨時因應新時代的各項挑戰。

為持續深化數位轉型，他也請祕書長劉建忻規劃成立「考銓資料研究中心」的任務編組，強化對考銓資料庫的加值運用，整合院部會研究資源，並借用學界能量，針對即時性、前瞻性的議題進行研究，以促進政策規劃，達成數位轉型的重要目標。