受到新冠疫情影響，口罩已成為台人不可或缺的用品，在第一線的醫療人員更應深知口罩的重要性，不過耳鼻喉科醫師吳昭寬日前表示，一名護理人員因為鼻子流血找他求助，診斷後查出感染菜花，醫生研判是因為口罩沒戴好才惹禍上身。

耳鼻喉科醫師吳昭寬在節目《醫師好辣》中分享真實病例，一名護理人員的鼻腔裡突然長出「怪怪的東西」，用棉花棒摳完就開始流血，吳昭寬診斷後發現，「那塊肉爛爛的，不太對勁」，沒想到進一步檢驗後居然發現是常見的性傳染病菜花。

消息傳開後，這名護理人員被同事笑虧「玩很大喔，連鼻子都有」，不過他卻百思不得其解，不曉得究竟是如何感染，後來吳昭寬才想到，該護理人員曾去支援婦產科，「一個月內就開了12台菜花刀」。

吳昭寬表示，每個人進入手術室時都全副武裝、戴上N95口罩，唯獨這名護理人員覺得自己是無敵鐵金剛，只戴了一般的外科口罩，病毒極有可能因此趁隙而入。吳昭寬說：「他就像是移動的人體空氣清淨機，把手術電燒時產生的煙都吸入，可能煙裡面的菜花病毒還沒有完全死掉」。

耳鼻喉科醫師吳昭寬表示，該名護理人員疑似因為在工作時口罩沒戴好，吸入大量菜花病毒。（圖／翻攝自《醫師好辣》YouTube）

泌尿科醫師程威銘表示，菜花的潛伏期約3周至8個月，且可能還沒有長出菜花的外觀，就具有傳染力。程威銘指出，1/3的患者感染菜花會自行痊癒，但臨床上也有個案「越拖病灶越大」，甚至有免疫力低下的老年人生殖器快被菜花埋住。