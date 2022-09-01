搶攻重機市場，台灣機車龍頭品牌KYMCO光陽集團執行長柯俊斌親自揭幕多款重磅新車，包含國產重型超級跑旅AK 550 PREMIUM以全新姿態進化登台、獨家技術領先全台的KRV MOTO、擁有百萬車主信賴的國民神車新豪邁125革新再現。三強鼎立同步現身，堪稱2022國際重型機車展覽會最強展區。

身為國產最強超級跑旅代表，AK車系從登場後始終是諸多重機玩家與愛好者的購車優選，如今更迎來了全新進化的AK 550 PREMIUM車型，以更具侵略式的頭尾燈造型設計，並搭載同級性能最強悍的550c.c.水冷雙缸DOHC 8V引擎，具有39kW／52Nm強悍動力輸出與雙動力模式輸出選擇，給予最客製化的騎乘感受。

AK 550 PREMIUM配備全球速克達首見的MSC摩托車穩定控制系統、AIBS進階車輛煞車系統、Brembo高性能煞車系統三大操控利器，MSC摩托車穩定控制系統可透過傾角感測器偵測車輛過彎傾斜角，計算出最佳煞車力與牽引力；AIBS進階車輛煞車系統，也就是俗稱的彎道ABS，透過傳感器數據、前後輪速差異、車輛動態狀況，在彎道中也可提供制動控制，給予最佳安全性與穩定性；Brembo高性能煞車系統的多活塞卡鉗可提供線性且精準的煞車力道，提供操控的靈活度與制動力，讓操控更為細膩。

KRV MOTO 180突破傳統造車框架，顛覆想像，解構現有工藝，融入檔車元素開創無限可能。獨家PTM傳動系統高效鍊條傳動，輔以運動調校與檔車操駕設定，讓其所搭載的175cc 4V水冷引擎所輸出的強悍動力可以淋漓盡致的傳遞至驅動輪上，操控隨心所欲；採用環抱式MOTO檔車車架設定，更打造高剛性車體給予穩定的過彎感受。

早已是台灣民眾記憶與生活中重要存在的「豪邁」速克達，創下銷售破百萬台的佳績，絕對是台灣機車史上最具份量的「國民神車」代表，如今透過KYMCO賦予當代最新造車科技，隆重呈獻「新豪邁125」國民新神車，集合同級最輕巧、一級油耗最省、業界最長三年保固最強等三大優勢於一身。