桃園市因建設多吸引眾多外來人口移居，人口逐年增加，就學需求跟著上升，今年小一新生共有2萬3450人，較去年增加370人。其中八德國小位處八擴都市重劃區、緊鄰捷運路線，學區內學生數急遽攀升，原規畫招收11班已擴增至14班，但當地還有許多新建案，在地民眾紛紛盼仁德國小趕緊動工，否則不久後校園恐出現沙丁魚式爆滿。仁德國小已於2023年編列規畫設計經費，第1期力拚2024年招生。

教育局統計，今年小一新生人數最多的前3名學校，分別為中山國小16班493人、八德國小14班428人及建德國小13班377人，本月1日適逢開學日，許多家長會帶著孩子入校報到，有家長拍下八德國小開學日人滿為患的照片，直呼「八德沒有少子化」、「這幾年小一新生數增加速度超快」，引起許多民眾熱議，在地民眾紛紛希望市府能加速啟動位於仁德路旁的文小二用地建校計畫，趕緊建置仁德國小，讓學生有較大的校園空間可以學習、玩樂。

在地市議員呂林小鳳先前接獲家長陳情，因新生數暴增導致96名學區新生無法就近就讀，須跨校就讀引起家長抱怨，4月多邀集教育局、里長及校長研商，並盤點八德國小教室數量後，決議從原先11班擴編為14班，暫時因應學生的就學需求。

呂林小鳳指出，仁德國小設校籌備處目前預定第1期會有16個班級完工，包括專任教室、教師辦公室及校長室等，預計2024年如期招生，可招收5個班級的小一新生，屆時可分擔八德國小龐大的學生數，讓學生能就近入學。此外，由於仁德國小為雙語學校，雙語學校的詳細規則將於明年再擬定。

教育局表示，仁德國小籌備處已核定由八德國小兼辦，預計9月將提送計畫書向教育部爭取設校經費，目前仁德國小總計規畫招收24班、最多可招收720人，已於2023年編列規畫設計經費，後續規畫、工程發包將依設校經費爭取情形委託新建工程處辦理。