美股又領跌，台股1日開低重挫，外資擴大賣超並匯出，雖然國際美元指數未再衝高，但新台幣仍一舉貶破30.5元心理關卡，終場收在30.531元兌1美元，創逾33個月新低，貶值9.6分，台北外匯經紀公司成交量10.97億美元。

外匯交易員表示，美國聯準會（Fed）官員出面喊話，至明年初聯邦基金利率應升至4％以上，並維持一段時間，市場解讀這代表明年沒有機會降息，Fed鷹浪一波接一波，原已回穩的美股殺聲再起，四大指數全面下跌，主要亞股一片綠油油，台股下挫293點至14,801點，前一個交易日收復「萬五」，結果又是一日行情，新台幣也闖過30.5元，盤中貶逾1角，最低至30.538元。

外匯交易員認為，金融市場原本就相當脆弱，如何禁得住Fed老鷹傾巢而出，外資一下子又倒貨332億元，估計至少匯出去10億美元，且剛進入月初，出口商拋匯需求反應淡定，新台幣頓失支撐，只能靠老大（央行）力撐，但8月下旬放手30元防線後，干預阻貶力道縮小，態度轉向跟著主要亞幣走，若9月底Fed利率會議前，老鷹還是愈來愈多，外資繼續上演大逃殺戲碼，不排除新台幣將進一步向31元整數關卡挺進。