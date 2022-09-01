女藝人吳婉君是八點檔的熟面孔，近來她投入《一家團圓》拍攝，不論詮釋刁蠻千金或是豪邁大姐頭，精湛演技獲得觀眾喜愛，戲外的她身材性感火辣，常透過社群平台分享近況，和粉絲們互動；近日她在社群平台曬出婚紗照，深V透膚的造型洩事業線，辣到網友噴鼻血。

演員吳婉君近日拍攝八點台劇《一家團圓》，她在劇中驚爆未婚懷孕，不過因為姊姊王宇婕下落不明，讓她猶豫要不要將小孩生下來，最新劇情中吳婉君決定嫁給黃玉榮，讓不少觀眾為劇中角色感到開心。戲外吳婉君也悄悄曝光婚紗造型，她換上白色蕾絲婚紗，胸前深V設計露出大片美胸，薄紗透出性感事業線，搭配皇冠的頭紗造型，性感兼甜美的視覺效果拉滿。

吳婉君搶先曝光婚紗照。（圖／翻攝自吳婉君IG）

吳婉君是凌晨更新，她自嘲自己是「深夜的新娘」，照片中可以看到她桌上還有一疊劇本，密密麻麻寫滿台詞，其中還有用原子筆改過的痕跡，可見對拍戲過程很用心，半夜還在背台詞的敬業行為，讓許多觀眾直呼要鎖定觀看。

吳婉君昨（31）日也曬出電視劇的花絮照，照片中她穿著白色蕾絲小洋裝，被黃玉榮以公主抱的姿勢抱起，不過吳婉君的洋裝只到腿根，差點就要走光，黃玉榮的手正好扶住裙襬，才不至於穿幫，吳婉君露出一雙白皙美腿，開心發文：「她說 ，好。恭喜恭喜」，透露劇中與黃玉榮飾演的查理好事將近，黃玉榮也幽默回應：「打包帶走囉」。