周四公布的終值數據顯示，歐元區八月的製造業活動出現連續第二個月收縮；需求的疲軟，讓工廠無法如期出售產能，製成品庫存也達到創紀錄水準。

標普全球的歐元區製造業PMI在八月降到49.6，表現劣於七月的49.8，也低於初值的49.7。

產出指數從46.3升至46.5，但是為連續第三個月低於50榮枯線。

標普全球首席經濟學家Chris Williamson說，歐元區陷入困境的製造業報告指出，八月的生產活動繼續大幅下滑，而產出連三個月下跌，意指著第三季GDP下跌的可能性提高。這些前瞻指標顯示，未來幾個月經濟下滑將加劇，可能很嚴重，意味著衰退的風險已經升高。

新訂單指數仍遠低於榮枯線水準。原材料持有量再度上升，積壓的工作減少，製成品的庫存以創紀錄的速度增加。

製成品庫存指數從52.5攀升到53.3，為自1997年有該調查以來的最高水準。

Williamson說，銷售的下跌不僅讓越來越多工廠減產，也表示倉庫裝滿了賣不出去的存貨，其庫存水準為近25年來前所未見。而同樣的，由於產量忽然往下掉，原物料庫存也在積累中。