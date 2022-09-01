長聖(6712)8月單月合併營收5702萬元，年成長16.82%，創單月歷史新高，前8月合併營收3億8965萬元，年成長67.12%，目前手上細胞委託製造能見度到明年4月。

長聖新藥旗下異體臍帶間質幹細胞(UMSC01)7月底獲美國FDA同意治療多發性硬化症(Multiple Sclerosis，MS)以Phase I/IIa 進行新藥臨床試驗外，近日宣布申請台灣衛生福利部食品藥物管理署(TFDA)進行多發性硬化症新藥臨床試驗，多發性硬化症尚無可治癒該病的藥品，只能減少復發及延緩神經損傷，全球約有200萬名患者（約每10萬人30名）受影響，全台約有近2,000名病友與疾病抗戰中，因神經或髓鞘細胞死亡後是無法再生，因此長聖研發團隊利用異體臍帶間質幹細胞，研發出來的幹細胞治療提供多發性硬化症新的治療方式。

研究顯示，急性心肌梗塞患者即便打通血管加上藥物治療，仍有約20%到40%併發心臟衰竭，一旦罹心衰竭，5年存活率約只有50%，因該類病患目前仍無有效治療(屬unmet medical needs)，因此，長聖以UMSC01治療急性心肌梗塞，此新藥一期臨床試驗治療之創新特色為全球首創雙重路徑注射臍帶間質幹細胞(有別於其他廠商為單途徑注射)，其治療途徑幹細胞經由冠狀動脈注射合併靜脈注射後，可強化細胞治療在急性心肌梗塞後免疫調節與抗發炎的療效。

長聖一期臨床試驗已完成，急性心肌梗塞患者完成一年追蹤後，無發生與試驗藥品相關之不良反應與未預期嚴重藥品不良反應(SUSAR)發生，此一期臨床試驗已完成安全性評估，並發表於心血管醫學的指標性SCI國際期刊Frontiers in Cardiovascular Medicine，因此，公司在今年8月初申請美國FDA Phase IIa臨床試驗，將進行臍帶間質幹細胞療效臨床驗證。