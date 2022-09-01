每個人對待感情的態度都不同，有些人抱持著玩玩的心態，有些人則認定了對方就堅定不移。命理專欄《旺好運》分享5個專情女性的面相特徵，包括眉形完整、眼尾上翹、顴骨飽滿、下巴豐滿、耳朵偏大，她們對待感情真心誠意，絕不會隨便或敷衍。

面相一：眉形完整

若眉毛的形狀完整，眉頭眉尾始終如一，沒有斷眉、缺尾或嚴重分岔，代表是專一的女性，感情上不會三心二意。

面相二：眼尾上翹

眼尾上翹的女性情緒豐富，感情更加充沛，而且非常有佔有慾，一旦愛上對方就會全心付出，再也看不見別人。

面相三：顴骨飽滿

顴骨飽滿有肉的女性，對待感情也較為忠貞、寬厚，不像顴骨消瘦無肉的人斤斤計較、尖酸刻薄，而且她們也很有幫夫運！

面相四：下巴豐滿

下巴豐滿有肉的女性，人緣、異性緣都很不錯，難得的是她們不會輕易被外界誘惑，對待感情與生活都很認真負責。

面相五：耳朵偏大

耳朵偏大的女性較專情，不太會計較感情中的得失，確定了關係就會全心全意對另一半好，不會出現背叛對方的舉動。