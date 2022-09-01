大陸男子疑似要詐醫療費用，竟衝撞巴士倒地，然而一旁民眾看不下去直接拉走該男子。（翻攝自微博）

世界之大無奇不有！日前大陸浙江省紹興縣發生一起「假碰瓷」車禍，有輛巴士緩速行駛在街道上，突然有名白衣男子衝了過去，看見巴士煞住停止後，白衣男竟直接撞巴士倒在地上呈「大字型」，豈料，一旁灰衣民眾看不下去，直接將白衣男拖到路旁，並且壓制不讓白衣男逃跑。

據大陸媒體《梨視頻》日前上傳1段影片，影片拍攝地點是在大陸浙江省紹興縣，當地發生一起「假碰瓷」事件，有輛巴士行駛在街道上，突然有位身穿白衣男子突然加速直往巴士狂奔，該輛巴士見狀也立即停在路中央，然而，白衣男便一頭撞上巴士，並在車頭前倒地躺下呈現「大字型」一動也不動，然而，路旁有位灰衣民眾看傻眼，「超淡定」的直接拉起白衣男右手，並將白衣男拖到路邊，然而，白衣男則爬起身還想落跑，卻被灰衣男一手抓住壓制在地。

大陸男子「假碰瓷」被發現後想要逃跑，慘遭熱心民眾壓制在路旁。（翻攝自微博）

據了解，該名白衣男子疑似要詐取醫療費，因此一看見巴士就刻意向前衝了過去，沒想到巴士已停住不動，該男只好做出「假摔」動作，倒在公車車頭前；然而，白衣男「假碰瓷」拙劣的跌倒動作，反而在眾人面前出糗。

此影片也讓網友紛紛留言表示「醉了！世界之大無奇不有」、「大哥這拖的動作漂亮」、「這位大哥真的好淡定」、「這大哥拉的好順手，好流利」、「這大哥做的好」、「真沒想到這麼好笑」、「演技智商都不太行」、「謝謝有被笑到」、「這大哥拖的動作很瀟灑」。