聯電創辦人曹興誠今（1）日在立法院召開國際記者會，嗆《中天新聞》是「匪台」，甚至嗆《中天》記者：「你們都是造謠，我幹嘛浪費我的時間？」對此，《中天新聞》發出聲明強調「曹興誠先生在今天記者節做了最壞示範」，《中天新聞》表示，曹興誠稱中天「匪台」的言論明顯惡意誹謗，將採取法律途徑維護中天全體新聞工作者的名譽。

以下為《中天新聞》聲明全文：

曹興誠先生在今天記者節做了最壞示範，在宣稱的國際記者會公開採訪場合，竟不讓中天記者發問，並辱罵中天記者「還有臉站在這」，難道曹興誠先生以為，有錢捐個10億元，就有權力開記者會搏版面，對記者招之即來，揮之即去，出言侮辱，損害記者的人格權和工作權嗎？曹興誠先生的表現完全失格。

曹興誠先生在記者會中，迴避中天記者提問「大陸對台威脅日益增加，是不是和蔡總統抗中保台挑釁有關」，反過頭來指控中天是匪台，妄言說中天造謠，打斷中天記者提問。在場其他媒體看不下去當場嗆聲曹興誠：「現在是一言堂嗎？」曹興誠先生難道以為有錢捐個10億元，就可以霸凌媒體的第四權？

曹興誠先生在記者會中指控中天顛倒黑白，讓大家以後不要看中天。網友也笑了：「不看中天，難道看三民自嗎？」

中天新聞向來秉持「真道理性，真愛台灣」的理念，「愛台灣就是讓台灣人過好日子」的信念守護第四權，眼下台灣新聞台一片綠油油，唯有中天堅持說出真相，發揮監督的力量，備受打壓也無所畏懼。曹興誠先生不會以為有錢捐個10億，就能抹去曾經背棄台灣去當新加坡人的歷史吧！任何人想蹭「愛台灣」三個字，都不應該利用台灣囝仔的寶貴性命上戰場，為個人與中共的私怨來復仇。

針對曹興誠先生稱中天「匪台」言論明顯惡意誹謗，且明目張膽造謠中天「造謠」，中天將採取法律途徑維護中天全體新聞工作者的名譽。