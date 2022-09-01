美國晶片公司輝達（Nvidia）和超微（AMD）遭美國禁止向中國出口AI晶片，中國商務部1日批評，美方相關做法背離公平競爭原則，違反國際經貿規則，不僅損害中國企業的正當權益，也將嚴重影響美國企業的利益，阻礙國際科技交流和經貿合作。

Nvidia於31日表示，已接獲美國官員命令，將停止向中國出口兩款AI晶片，雖然可能削弱中國企業圖像辨識等先進技術的能力，但也讓該公司在第三季將損失4億美元銷售額。

中國商務部表示，一段時間以來，美方不斷濫用出口管制措施，限制半導體相關物項對中出口，中方對此堅決反對。美方應立即停止錯誤做法，公平對待包括中國企業在內的各國企業，多做有利於世界經濟穩定的事。

中國外交部發言人汪文斌1日回應，美方的做法是典型的科技霸權主義，美方一再泛化國家安全概念，濫用國家力量，企圖利用自身科技優勢，遏制打壓新興市場和發展中國家發展，此舉違反市場經濟規則，破壞國際經貿秩序。中方對此堅決反對。