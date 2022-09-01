KPMG安侯建業1日發表《資本市場能拯救地球嗎？》調查報告，研究資本市場在低碳轉型的過程，並針對企業的氣候投資經驗以及預期未來三年資本市場可能面臨的變化加以分析。

在公開市場的股權、債券以及私募市場的另類投資三項類別，均有超過50％的受訪者表示資本市場並無考慮到氣候風險。考量氣候風險的訂價過程中，有42％的受訪者認為資本市場在未來三年內會注意及考慮氣候風險。

KPMG安侯建業金融產業主持會計師李逢暉指出，2021年全球因天災造成2,800億美元財務損失，顯示氣候變遷挑戰日益嚴峻。為了鼓勵企業加速實踐ESG目標，銀行業也發展新做法，鼓勵企業只要能夠達成ESG評鑑的關鍵指標，即可享有貸款利率減碼優惠。

全球關注淨零碳排的議題之下《巴黎協定》的各國都簽署了一項長期目標的承諾，訂立在2100年前將二氧化碳及其他溫室氣體的排放淨值降至零。

調查顯示，全球84％受訪者樂觀看待「美國新政府提出的綠色政策」可推動國際間綠色經濟可能性；另82％受訪者認為COP26所帶來的影響力也相對樂觀。

另65％受訪者認為市場會因疫情影響從而轉型邁向綠色經濟；此外，有73％受訪者預期市場未來將會向「能源政策」發展，朝綠色經濟的目標前進。

KPMG安侯建業綠能產業服務團隊主持人陳文正指出，近年因永續投資風潮興起，包括綠色能源、綠色交通設施等都是當中重點，台灣政府的能源轉型目標是增加太陽光電與離岸風電發電量，在2025年時，將綠能發電占比提高至20％。

隨越來越多的主權國家和半主權國家利用綠色債券，企業亦可考量社會型債券及永續債券邁向綠色未來；並在公私合作夥伴關係的混合型融資或另類投資中，可主導房地產、基礎設施和私募股權這三類投資方式及項目。

KPMG安侯建業私募基金產業主持人張維夫表示，近年來國內外資本市場最熱門的金融商品，都和ESG概念有關，包括各類主動、被動型基金，當法人在台灣資本市場的占比逐漸提高，上市公司也會願意揭露更多資訊，形成良性循環。

報告顯示，政策明確性也是關鍵因素，如果沒有明確的政策和措施，市場可能會出現「明斯基時刻（Minsky Moment）」。

KPMG安侯永續發展顧問董事總經理黃正忠也表示，用錢賺錢的金融業，必須能夠具體證明賺進來的每一塊錢，沒有加速氣候變遷惡化、物種滅絕、供應鏈剝削、汙染擴大與森林砍伐。