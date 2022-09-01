富邦悍將昨天與樂天桃猿進行「2換2」交易案，這也是中職暌違9年再度有交易成功，富邦總教練丘昌榮表示，王躍霖、林澤彬今天已在二軍隊內賽出賽，明天會到一軍報到，讓教練團看一下狀況。

丘總表示，今天2名新同學已經在二軍隊內賽出賽，熟悉一下球隊戰術、暗號，林澤彬有2支安打演出，王躍霖也有登板，雖然有被球打到手掌但無大礙，明天2人都會隨一軍練習，「主要是讓一軍教練團看一下，了解一下狀況，我也會跟他們聊一下。」

談到王躍霖加入後可能帶來的效應，丘昌榮表示，王躍霖有過多次總冠軍經驗，尤其目前富邦牛棚戰力都偏年輕的情況下，他的加入在經驗傳承是有幫助，同時也是希望換個環境能夠帶給他不同的刺激；林澤彬二、游都可以守，但主要規劃他守二壘。

丘總認為，交易對球員或許能帶來一些不同的刺激，讓自己在不同環境下更成長，他也以林智勝、王勝偉為例，「雖然他們不是透過交易到新球隊，但他們在轉換環境後，心態、想法上可能都會有些調整。」

對於離隊的楊彬、楊晉豪，丘昌榮也給予祝福，「不管球員轉到哪個球隊，心態都要保持正面，在職業場上都要更努力，其他的都是短暫話題，有舞台就要珍惜機會，把工作做好。」