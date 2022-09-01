據聯徵中心資料顯示，今年第二季電梯大廈的房貸件數比起公寓產品，足足比公寓多出3.9倍，不過2009年第二季，因為公寓還沒有大量邁入大叔的屋齡，電梯大廈的交易僅比起公寓多出1.6倍，反映出時間越久公寓屋齡越為老舊，交易佔比逐漸下滑，而電梯大樓社區對比有公寓至少有10大優點，包括有電梯、停車位、管理、服務與設計新穎等等，電梯大廈已經是當前的主流產品。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，公寓產品在10年前屋齡相對年輕一些，加上當年也沒有那麼多的重劃區興起，大樓供給量相對有限，且有些公寓地段佳且生活機能成熟，早年仍相當受到歡迎，不過隨許多重劃區興起，加上捷運網絡越來越為便捷，中南部地區的居住型態也從透天產品，轉型為電梯大樓社區，電梯大樓越來越受到購屋人的歡迎。

曾敬德指出，與公寓產品相比，電梯大樓社區至少有10大優勢，包括大樓設計新穎、消防安全與結構都相對安全，有些有豐富公設、有電梯不用爬樓梯，不用趕垃圾車，有停車位，購入後不用另外花錢整修，有管理可以代收包裹，有警衛相對較為安全等，但同時間公寓屋齡卻越來越老，甚至比購屋人的年紀還大，地段好的房價也高，有些購屋人因而向外尋找一些電梯大樓產品。

聯徵統計資料顯示，今年第二季電梯大廈的樣本數為2.6萬件，平均房價為1289萬元，樣本數比公寓多出3.9倍，2009年第二季的電梯大廈產品，平均房價為674萬元，比起2022年便宜約600萬元，樣本數電梯大廈則比公寓多出約1.6倍，與今年第二季的3.9倍相比差異甚大。