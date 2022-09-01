德國聯邦國防軍監察長埃伯哈德．佐恩(Eberhard Zorn)將軍周三表示，德國在密切關注中國軍隊大規模集結，將通過派遣更多軍艦並與盟國舉行演習，來擴大其在印度太平洋區域的軍事存在。

《路透》報導說，在北京擴張疆域的野心越來越讓人警惕的情況下，德國正在與其他西方國家一起在該地區展示更多實力。

去年，柏林冒著惹怒該國最大貿易夥伴的風險，向南海派遣近20年來的首艘德國軍艦，另外在8月份則派遣了13架軍機參加在澳大利亞舉行的聯合演習。

佐恩將軍對《路透》表示，德國國防軍計劃明年派遣部隊，參加在澳大利亞的訓練演習，海軍也將在2024年向該地區派遣一支由幾艘船艦組成的艦隊，「這就是我們希望鞏固我們在該地區的存在的方式」。

由於在兩次世界大戰中的作用，德國在國防安全政策上一直比其盟友更加謹慎小心，而且也更注重與中國的貿易關係。近幾年中國經濟快速成長，在2016年成為德國最大的貿易夥伴。但近年來，合作夥伴們呼籲德國發揮更大的領導力，保持其作為歐洲最大經濟體和人口最多的國家的實力。

在中國於8月初在台灣周圍進行有史以來最大規模的軍事演習之後，印太地區的緊張情勢升高。當被問及德國是否會像美國一樣派遣軍艦駛過台灣海峽時，佐恩表示，這是最高政治級別決定的敏感問題。他說，「我們不想用我們的存在來激怒任何人，只是想發出聲援我們盟友的強烈信號。」「我們支持航行自由和維護國際準則。」此外，佐恩也表示，「過去中國軍事實力在於數量，現在他們的技術與裝備已愈來愈精良。」