颱風「軒嵐諾」外圍環流來勢洶洶，桃園市觀音區樹林里水患自主防災社區，昨晚由副指揮官黃文章召集隊員，啟動水患自主防災應變機制。（吳進昌提供／蔡明亘桃園傳真）

今年第11號颱風「軒嵐諾」外圍環流來勢洶洶，影響全台天氣，中央氣象局提醒，強度仍有持續增強情形。獲選桃園市水患自主防災社區「種子社區」的觀音區樹林里，昨晚啟動應變機制不久後，就有強風吹倒大樹，立刻出動隊員鋸樹恢復交通。另也是種子社區的中壢區普忠里，也做足災前準備，隨時掌握天氣狀況，並請公所先行清淤，保障地下道與社區安全。

經濟部水利署自2012年起推動成立水患自主防災社區，桃市其中8個行政區共有31個防災社區，在評鑑中屢獲佳績，其中觀音樹林里、中壢普忠里更榮獲種子社區殊榮，成為防水患社區模範團隊。

因應颱風軒嵐諾逼近，觀音樹林里水患自主防災社區，昨晚8時起由副指揮官黃文章召集隊員，啟動水患自主防災應變機制，會議中除研判颱風影響情況外，也討論容易淹水的地點須多加注意，最後也盤點所有防災裝備。

樹林里長吳進昌指出，昨晚開會同時，就有里民回報，富玉路邊一棵大樹突然遭強風吹倒，由於夜晚當地視線不佳，平時也有不少民眾會到該路段散步或運動，恐有危險疑慮，黃文章立刻率員趕赴現場，將大樹鋸斷並排除障礙，恢復交通順暢。吳也呼籲觀音居民，颱風來襲前應做好房屋前後與頂樓的清淤工作，避免發生淹水災情。

同是桃市防水患種子社區的中壢普忠里，也做足準備應對颱風來襲，普忠里長許志煒表示，他十分注重災前準備，憑藉長期累積經驗，隨時觀察、掌握即時雨量狀況，例如日前突降瞬間暴雨，有地下道淹水5至10公分，他便要求區公所檢修，加強地下道清淤保養，此外，在有工程架設圍籬的路段，也持續監控是否有需要清淤情形，平時做好定期預防維護，颱風來臨時就能隨時應對。