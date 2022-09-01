教育部體育署前署長張少熙去年9月2日歸建國立台灣師範大學，由教育部常務次長林騰蛟代理署長，已經達一年時間，提到代理周年，林騰蛟表示就是盡自己全力做好每件事，這一年他也天天都進體育大樓處理公務，努力讓大家感覺仍有署長在。

對於代理一年給自己的分數，林騰蛟回應：「就是盡自己全力，打分數這件事就交給長官。接下來面對明年的亞運、後年奧運等重大賽事，相信整個體育界也會做好最好準備、爭取最佳成績。」

林騰蛟並說，自己擔任代理署長這一年來，看到體育運動發展經費持續增加，從2015年不到80億台幣，今年將近135億台幣經費，加上運動發展條例修正，各式企業可提供經費，在運彩基金及企業贊助等加持下，期許在總統蔡英文任內達到體育預算雙倍成長。

林騰蛟表示，代理期間內盡力處理公務，除非到外縣市，原則上每天都會到體育署上班，除了休假，一年只有5天沒到體育大樓，「雖然是代理署長，還是想讓大家感覺有署長在，當然也對新署長有期待，在新署長還沒到任前，會全力穩定體育政策，打好基礎去一棒接一棒，讓台灣體育不斷發展。」