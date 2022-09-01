時序進入9月百貨周年慶旺季，台北101商場再度打頭陣！自1日起開打至雙十連假，101總經理朱麗文1日指出，主軸延續頂級珠寶腕表大賞（World Masterpiece)集結33個珠寶與腕表品牌推出全台獨家品，此外包括BURBERRY、卡地亞、LV、DIOR、VERSAGE、ZARA等改裝陸續登場，以目前前8月業績成長25%，預估周年慶檔期有望兩位數成長，推升全年業績超越2019年新高峰。

朱麗文強調，台北101商場在2019年業績創新紀錄超越150億元，目前前8月業績均較前二年同期成長，且較疫情前高峰期個位數成長，為此了呼應本地客消費需求，101與中國信託聯名卡亦自1日起推出無限卡，預計以目前尊榮卡貢獻，推估無限卡會員募集有望首年破萬張，周年慶期間使用無限卡回饋率逾13%，均比往年加碼，有望推升頂級珠寶腕表大賞業績貢獻超過5成。

台北101周年慶活動計40天期，除了首波頂級珠寶腕表大賞匯集33家品牌推出獨家品項外，與各大精品推出101件限量或獨家商品，搭配超過20家銀行刷卡多重優惠；朱麗文特別提到，101的「無敵小熊」商機，19年來每年推出年度紀念熊，全台限量2,000組受到收藏迷矚目，只送不賣的門檻逐年推高，從過往買3萬送紀念熊至今消費滿5萬始有機會獲得紀念熊，以往推出都是3-4天秒殺，估計每年創造逾5億元商機。

而受到疫情干擾，近兩年留在國內精品消費的年輕族群相對增加3-4成，每年尊榮卡新年輕會員均兩位數成長，截至目前為止，商場業績成長25%，均回復到較2019年疫情前盛況，朱麗文指出，今年在精品業績挹注下，全年營運目標將有望突破2019年所創高峰，超越150億元。