女星Albee（范乙霏）從節目《我愛黑澀會》出道，臉蛋甜美、個性率真，還有前凸後翹的火辣身材，相當有觀眾緣。七夕確診的她，症狀如同「吃全餐」，飽受高燒40度、上吐下瀉、喉嚨劇痛等折磨，昨（8月31日）Albee宣告「滿血復活」，超辣泳裝照讓網友看得也充血。

Albee昨日深夜在社群平台PO在泳池旁的清涼照，寫道：「這次是真正的滿血復活」，畫面中，Albee綁起頭髮，臉轉側邊凝視遠方，格外凸顯捲翹的睫毛和紅唇，但網友都將視線望向比基尼，兩片罩杯包住C級上圍，傲人事業線一覽無遺，男星阿虎（吳致任）直呼：「滿出來了」，其餘網友也紛紛嗨喊：「這次真的會失血過多……哈哈」、「妳滿血卻導致許多人缺血」、「超正的」、「妳滿血，我充血，辣翻了」、「下半身站出來」。

本土疫情再度升溫，今（1日）新增33,875例、境外移入243例，Albee七夕拿到月老「多給的一條紅線」，快篩確診新冠肺炎，症狀如吃全餐般嚴重，喉嚨如刀割、拉肚子、全身劇痛、頭痛到吐、反覆發燒到40度、味覺半喪失等都有，即便吞了抗病毒的管制藥物還在燒，醒來發現胸口竟然出痧，索性把胸口及頭部都刮一刮，正面血紅一片嚇壞網友，但她也透露刮完後就降溫了。