2021大陸各省市晶片產量排名前10

大陸半導體產業為了擺脫被美國打壓，在官方大力扶植下，各省市半導體企業暴增，如果按照2021年晶片產量（經封裝、測試後成品）來排名，江蘇因為有台積電南京廠、以1186億塊拿下第一，而甘肅以643億塊排名第二，跌破外界眼鏡，其躋身成為晶片大省的頭號功臣就是華天科技。

陸媒報導，在2020年之前，甘肅就憑藉在晶片封裝測試領域的優勢，成為大陸晶片產業重要一環，其成品晶片產量規模持續領先。

大陸國家統計局的數據顯示，甘肅晶片產量一直遙遙領先，2021年，甘肅集成電路產量643億塊，在大陸省市中排名第二，超前廣東、上海和浙江等沿海省市。

2021年甘肅省GDP才首次突破1兆元（人民幣）大關，居全國第29名，人均GDP更是排名全國倒數第一，但GDP吊車尾的甘肅，卻在大陸最卡脖子的半導體領域，產量躍居第二，不得不說是個奇蹟。

華天科技去年營收120億元，是甘肅成為晶片大省的頭號功臣。從2007年開始，華天從一家地方企業，迅速躍升為中國大陸第三、世界第七的晶片封裝測試巨頭，雖然逾百億元營收看似不多，但對天水這座西部小城來講，卻相當於其GDP的1/6。

除了華天科技，天光集成電路廠年產12億個半導體分立器件也撐起甘肅半導體一片天。

儘管甘肅晶片產量排名第二，主要靠封裝、測試，且大部分還是中低階晶片，產業鏈也不夠完善，但對於缺乏高科技產業的西部城鎮來說，相當令人振奮，晶片封裝也為甘肅半導體發展打下厚實基礎。