好不容易挺過大流行病，各國陸續爆出猴痘、番茄流感、無故流鼻血等怪病。阿根廷衛生部今天公布數據，境內又新增一起「神秘肺炎」病例。截至目前，已累積6人感染，包括2死、4重病，患者住院後平均撐不到10天不治。

綜合外媒報導，「神秘肺炎」起源於南美洲國家阿根廷城市德圖庫曼(Tucumán)一間養老院，早前已接連爆出6起病例，患者皆為醫護人員，被診斷出患有雙側肺炎，其中4人還在加護病房急救，只有1人康復，最常見症狀像是發燒、咳嗽、呼吸急促等；透過患者肺部X光檢查發現恐是鉤端螺旋體病（Leptospirosis），即一種通過老鼠、家畜動物尿液中的細菌除傳播感染的疾病。

土庫曼省衛生部部長魯伊斯（Luis Medina Ruiz）表示，「起初我們懷疑是COVID病毒或流感，甚至是漢他病毒，深入檢查後已排除上述可能。」

醫學院院長赫克托·賽爾斯(Hector Sale)告訴《米蘭體育報》，稱當局與衛生官員正積極展開研究，以確認病源。進一步補充，2起死亡個案皆在住院不到10天死亡，至今距離最後一起病例已過了8天，推測感染力偏弱。