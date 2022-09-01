大同副董事長王金來今日真除成為總經理，訂出目標是「盡快發股利」，他相信大同財報將破產的華映除列後，甩開包袱，並對「大股東們」加強溝通。

王金來說，華映在今年8月29日法院裁定破產，對大同和華映股東都是另一個起點，併入華映的大同財報負債比例高達77％，除列華映負債比例就可降到49％，除列華映後還有將近76億元迴轉利益；大同公司個體財報的負債比例36％。

大同也規劃持股32％的關係企業精英要併表：王金來說，精英原是ICT部門分出去的，之後定期評估，達到實質控制力時，將併入合併報表，屆時大同能營收翻倍，但獲利則因早以權益法認列，不會增加。

王金來是林家失去經營權後，新經營團隊的第六任總經理，跟大同有20年的淵源。曾任安永聯合會計師事務所所長，擁有台灣、美國、中國會計師資格，目前亦是精英電腦副董事長兼總經理，並於台灣併購與私募股權協會及中華民國公司經營暨永續發展協會擔任副理事長。

王金來強調，過去兩年大同的專業經理人如廠長、處長都沒改變，這是人才、技術核心實力都在，但這兩年公司治理，比過去20年進步了！最近一次發給員工的績效獎金也比往年多。

王金來說，7月起進駐專注公司治理規劃，把2025、2030、2040、2050、2060年路徑圖都規劃、產業梳理，永續發展策略也有同仁參與，本業四大事業群上下游供應鏈結合，從組織適度調整更有活力。王金來說：「我更有信心準備好了，因過去已相當了解、還有溝通機制、並訂好未來方向。」

大同2022年上半年度本業獲利 9.6 億元，年增 82.9％，EPS0.41 元，連續五季交出獲利成績。本業方面，重電事業營收成長達51％、馬達成長8％，太陽能及智慧能源年增3％。王金來說已經很好，「但過去累積虧損是我們要更加倍努力的！」

王金來說，「我們是大集團註定偉大」，9大事業部將會整合優化成電力、新能源、系統整合以及消費電子事業群；綠電是最缺乏的新事業，要發展微電網與智慧解決方案，而最大旗艦就是尚志資產。願景到2030年，公司營收獲利母子公司可以貢獻各半，達到同步價值轉型。

王金來說，20萬股東們都希望公司盡快發股利，被問及2年內可以做到嗎？他坦言「有壓力」。