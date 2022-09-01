九澤CP與憨兒共同彩繪造型麵包。（喜憨兒基金會提供）

九澤CP與喜憨兒副執行長楊琇雁進行送愛挑戰儀式。（喜憨兒基金會提供）

人氣天團「九澤 CP 」陳零九、邱鋒澤今（1日）出席喜憨兒基金會舉辦的送愛到部落記者會，為全台超過 800 所長期缺乏營養與關注的偏鄉小學募集愛心餐盒。兩人第一次公益代言，日前特別前往烘焙坊參與愛心餐拿的預備工作，陳零九說，「真的去體會他們做麵包的過程，感受很溫暖，小師傅很專業、很努力去工作，告訴我們怎麼裝」，邱鋒澤則說兩人當時就當實習生，跟著大家一起做。

近來邱鋒澤請辭《娛樂百分百》主持人工作，他也談到真正原因，是為了保護嗓音，他之前錄歌時，發現嗓音有變，比較啞一點，使力沒有那麼好使，他考量自己主持時會大吼大叫，長期累積下來，聲帶疲累，所以想把嗓音調適好，不喝冷的、說話不要太高亢，他表示改當節目嘉賓比較適合。

陳零九近來減少主持量，他表示，自己確診後雖然康復了，但抗壓性變得比較低，以前工作久、忍受比較久，也可以很快調適，現在比較緊繃，也比較愛哭。被問到邱鋒澤請辭有哭嗎，他笑說：「哭啊！三天。」隨後表示是開玩笑的。

兩人除了投身公益，也將於10／14與五堅情成員合體在新加坡開唱，邱鋒澤很久沒回家，這次會提早回去，家人早已包票要到場看他，他也準備好了要帶成員去品嚐道地家鄉料理。而受軒嵐諾颱風影響，兩人明後天活動延期，意外放了颱風假，被問最想做的事，陳零九說：「我想要吃泡麵，颱風吃泡麵特別有感覺。」邱鋒澤也說「超愛的」，但泡麵對身體不太好，不能常吃。