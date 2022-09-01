南投地政檔案文物及南投之美油畫聯展，1日登場。（廖志晃攝）

南投地政檔案文物及南投之美油畫聯展，1日登場。（廖志晃攝）

《南投地政影音》「檔案在哪裡」微電影

南投地政事務所轄區涵蓋南投市、名間鄉與中寮鄉，管理的土地17萬9024筆，其中，兩人以上共同持有土地3萬多筆占2成；許多民眾因祖傳土地變更編定檔案遺失而困擾，還特別拍攝《檔案在哪裡》微電影，讓民眾一目了然，便於據以申辦。

縣府地政處長簡青松表示，地政單位已開放檔應用，提供民眾閱覽、抄錄及複製檔案，歡迎民眾利用；另外，1日登場的《南投地政檔案文物暨南投之美油畫聯展》，展示日據時代迄今的土地測量儀器，還有土地登記簿演進檔案資料，歡迎民眾參觀。

南投地政事務所展出的文物，包括日據時期土地登記簿、土地臺帳、電腦化前人工紙本地價冊、非都市土地使用分區編定圖及實施編定管制公文及清冊等；測量儀器部分有傳統平板測量用具、平板光波測距儀、光波測距經緯儀、求積儀、測繩等。

其中，在玻璃纖維測繩發明前，使用的地籍測距工具是竹尺，竹尺寬約1公分，以銅線聯結竹片，長度從20公尺到50公尺不等；後來改用日本製造的玻纖維測繩，長度100公尺且耐用不易斷裂；接著是以紅外線測距的平板光波測量儀，再進化為光波測距經緯儀，到2009年升級為衛星定位儀，不僅即時而且精確，從原始的度量衡工具到衛星定位，也見證人類科技進步的歷史。

《南投地政檔案文物展》同時邀請畫家柯家羚舉辦《南投之美》油畫作品展，展期即日起至12月30日，為期4個月，展出時間每周一至周五早上9點至12點、下午2點至5點（例假日休展）。