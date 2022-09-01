英超本周開快車，經過周中的第5輪比賽後，積分榜排名有了變化，切爾西作客不敵南安普敦吞下本季第2敗後下跌至第9名；富勒姆主場力挫開季不敗的布萊頓，排名升上第6，堪稱最強升班馬。兩隊本周末分別對戰西漢姆聯和熱刺，兩場倫敦德比同時間開踢。談到德比戰，不得不提到英格蘭足壇歷史最悠久的「默西賽德德比」，利物浦與艾佛頓兩支同城隊伍也將在本周末碰頭。至於本周的重頭戲必然是「好酒沉甕底」的「槍魔大戰」。

「默西賽德德比」本輪打頭陣（9月3日19:30），本季仍未嘗一勝的「太妃糖」艾佛頓雖然有主場優勢，但面對開季3連不勝後以一場9：0強勢復活的「紅軍」利物浦，受傷病潮影響的艾佛頓很難討到便宜，包括後衛米納（Yerry Mina）、霍爾蓋特（Mason Holgate）和戈弗雷（Ben Godfrey）、中場杜庫雷（Abdoulaye Doucouré）和湯森（Andros Townsend）、以及前鋒卡爾弗特-勒溫（Dominic Calvert-Lewin）都因傷缺陣，加上夏季轉會高價出售了巴西前鋒理查利森（Richarlison），為了應付即將來到的默西賽德德比戰，艾佛頓緊急從布萊頓買入法國前鋒莫派（Neal Maupay）加強攻力。利物浦同樣遭受到大範圍的傷病困擾，加上前鋒努涅斯（Darwin Núñez）停賽3場本輪仍無法上陣，所幸巴西前鋒佛米諾（Roberto Firmino）適時恢復水準，周中神奇逆轉擊退紐卡索聯更讓紅軍士氣大振，面對艾佛頓可望小勝而回，推薦玩法：不讓分利物浦客勝、讓分（利物浦-1）和。

切爾西周中作客遭聖徒毒手，本季兩個客場都吞敗，總共丟了5球，後防線的問題亟需解決，近日有消息傳出，藍軍正在洽談收購RB萊比錫的克羅埃西亞後衛格瓦迪奧爾（Joško Gvardiol），但要明年6月才會加盟，遠水救不了近火。但好消息是本周末回主場鬥西漢姆聯（9月3日22:00），前兩個主場藍軍1勝1和，包括2：2戰平熱刺，而鐵鎚幫開季狀況不佳，前5輪僅1勝1和3敗，包括周中主場踢平熱刺，近2次作客史丹佛橋也都落敗，當然看好藍軍重響勝鼓，推薦玩法：不讓分切爾西勝。

熱刺開季表現極佳，雖然孫興慜仍未取得進球，但他在場上的跑動和傳球是巨大威脅，而肯恩（Harry Kane）5場4球的演出頗有再爭進球王的態勢。熱刺本輪的對手富勒姆連續第3次坐「升降機」，繼2018-19、20-21賽季後，再次重返英超，前兩次富勒姆都是踢贏附加賽升級，這次則是以英冠冠軍身分回歸，2次搶下英冠金靴的塞爾維亞前鋒米特羅維奇（Aleksandar Mitrović），上季以43球的瘋狂數據刷新英冠46場賽制的進球紀錄，他過往兩次隨富勒姆升級英超只留下單季11球和3球的不合格成績，但他本季的表現卻大大不同，前5輪已收穫5個進球，目前在進球榜僅次於曼城的哈蘭德（Erling Haaland）。熱刺周中雖未贏球，但本季3勝2和仍未嘗敗績，主場更保持全勝，富勒姆2勝2和1敗，作客1和1敗2連不勝。以雙方近況推測，熱刺理應是被看好的一方，推薦玩法：讓分（熱刺-1）和。

最後談一談「槍魔大戰」，兵工廠5連勝狀況絕佳，但最近也碰上傷病問題，富安健洋和蒂爾尼（Kieran Tierney）好不容易雙雙復出，又輪到防守中場的帕蒂（Thomas Partey）和艾蘭尼（Mohamed Elneny）受傷，原本也可踢防中位置的烏克蘭後衛津琴科（Oleksandr Zinchenko）也因為膝蓋問題暫列傷兵，周中讓比利時小將洛康加（Albert Sambi Lokonga）先發獲得好評，表現比上賽季大有進步不再患得患失。曼聯遭遇開季2連敗的混亂後，靠著擊敗傷兵滿營的利物浦谷底反彈，作客再小勝南安普敦，2連勝狀況回穩(周中作客對萊切斯特城是台灣時間9月2日凌晨3點的比賽，發稿時未知結果)。曼聯主帥滕哈格（Erik ten Hag）棄用英格蘭中衛馬奎爾（Harry Maguire），由高大的瓦拉內（Raphaël Varane）搭配只有175公分但有速度和判斷球落點精準的馬丁尼茲（Lisandro Martínez）收到奇效，曼聯2連勝只失1球，與開季2連敗丟6球判若兩隊。曼聯最近還先後以高價購入兩名即戰力，分別是皇馬的防守中場卡塞米羅（Casemiro），以及阿賈克斯右翼安東尼（Antony），前者轉會費6,000萬英鎊外加1,000萬英鎊附加條款，後者轉會費更高達8,130萬英鎊外加427萬英鎊附加條款。曼聯在轉會窗關閉前大灑約1.5億英鎊被譏笑為「恐慌性收購」，但戰績勝於雄辯，如果紅魔能在主場擊敗榜首的兵工廠，一切也就值得。推薦玩法：（大小總分）2.5球大。