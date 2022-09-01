本次大片讓模特遊走於街頭，回歸日常、聚焦品牌工藝。（Bottega Veneta提供）

BV創意總監Matthieu Blazy上任首形象廣告，主打安靜的力量。（Bottega Veneta提供）

Kalimero Bag全手工編織包是杜娃黎波、茱莉安摩爾名人近期熱愛的包款。（Bottega Veneta提供）

近期蔡依林、英國哈利王子的妻子梅根，近期皆不約而同選擇Bottega Veneta（簡稱BV）新任創意總監 Matthieu Blazy 首場大秀作品，分別登上《Vogue》台灣九月號、美國《THE CUT》封面，而兩者所想強調的簡潔美感，也正是品牌創意總監推出的22 秋冬形象廣告中，所講述的「安靜的力量」。

Matthieu Blazy 本次藉著模特兒、平面攝影師、動態攝影師之眼，著大家回到San Fedele 秀場的混凝土場景出發，再來到比利時衝斥霓虹燈光的音樂藝術節 Horst Festival，最後將場景拉回義大利南方海岸，展現品牌皮革工藝如何融入日常之中，共釋出41張形象大片。

大片中的模特們把街頭當作時裝周伸展台，將時尚態度融入於日常、讓服裝單品回歸工藝，故本季服裝線條俐落簡潔，但看似簡約的皮衣、襯衫外套，再搭配各種經典的intrecciato編織包、亮面皮革過膝長靴，為整體造型增添上精緻氛圍，這也是創意總監所強調的「超越了風格成為永恆，這是它安靜無聲的力量的一部分。」

透過安靜、簡潔的線條，將品牌編織工藝襯托出來，其中本季最具代表性的莫過於以紙質牛皮塑造的Kalimero Bag全手工編織包，以及帶有金屬提把的SARDINE手提包，在秀上Matthieu Blazy特別以簡約的Nappa 皮革白背心以及牛仔褲呈現，低調地呈現高調的工藝。