前立委鄭寶清正式登記參選桃園市長，他今天表示，他決定秉持民進黨的良心，獨立參選這一次年底桃園市長的選舉。他提出回歸民進黨的創黨精神等「三個回歸」，呼籲再為台灣進行一次新黨外運動的光榮革命，並以創意翻轉桃園的未來。

鄭寶清在臉書表示，他「千辛萬苦不轉彎」，8月27日他已經跟大家宣佈，決定秉持民進黨的良心，獨立參選這一次年底桃園市長的選舉。

他引用前民進黨主席黃信介的話，「我們相信，決定我們未來道路和命運，不再是任何政權和這政權所豢養之文人的權利，而是我們所有人民大眾的權利。」他說，今時今日，不知道還有多少人，記得「信介仙」的這些話。他也終於深刻的體會到，黃信介當年對於台灣的愛，以及對於台灣民主的遠見了！

鄭寶清表示，在他正式登記參選的同時，他想提出《三個回歸》：回歸民進黨的創黨精神；回歸「清廉﹑勤政﹑愛鄉土」；回歸與青年結伴同行的傳統。他說，這三個回歸，是他這幾年來的真心感受，也是桃園土地不斷提醒他的。

為什麼要參選？他說，他想代表民進黨清廉﹑勤政﹑愛鄉土的價值來參選、代表民進黨堅韌無懼的創黨精神來參選、想代表身體裡桃園的血液和桃園未來的夢想來參選。他呼籲為民主犧牲奮鬥過的朋友們，「讓我們再為台灣進行一次新黨外運動的光榮革命吧！」他最敬佩的所有桃園有志之士們，「讓我們一起眾志成城，以創意翻轉桃園的未來吧！」

鄭寶清強調，他相信，今年年底人民的選擇，是決定「品格、誠信、勇氣」的台灣價值是否堅守的關鍵時刻，他也相信桃園，會再一次成為台灣民主與美好生活的桃花源！「報告所有的桃園市民，我正式登記參選桃園市長了。謝謝桃園給我的生養！更謝謝大家給我機會！」