由合作金庫商業銀行統籌主辦夆典科技開發24億8,700萬元聯貸案，於9月1日完成簽約，尤其本案是支應台南市的七股科技工業區開發、租售及管理計畫所需資金，因此獲得銀行團踴躍參貸，超額認購128%，最終以24億8,700萬元結案，並由合庫董事長雷仲達和夆典董事長郭國華雙雙出面完成簽約。

合庫銀行前進工業區開發聯貸案，動作相當積極。對此合庫說明，夆典科技以客戶需求為導向，持續在建設、營造與機電綜合承包領域發展，整合上下游土地開發、建設及工程營造與機電設施的價值鏈，深耕工業區開發，而該案為夆典科技與台南市政府於2021年簽約，辦理位於七股的工業區開發案，開發面積141.34公頃，未來將優先引進低污染、低耗能產業、南科中下游支援產業及地方特色產業，約可提供127家廠商進駐，創造289億產值及增加1萬個二、三級產業直接就業機會，可望鏈結周邊產業聚落發展。

合庫也進而指出，除七股工業區開發案外，夆典科技目前尚有嘉義縣二個工業區開發案，包括馬稠後產業園區前期開發案已全部完售、後期開發案銷售率70%，顯見夆典科技專業的營造能力與亮眼的招商實績。

合庫銀行長期深耕聯貸業務，董座雷仲達也高度重視合庫聯貸業績的開發，2021年度合庫的聯貸市場排名，不論帳簿管理行及共同主辦行均名列前三，更於今年獲國際長期信用評等調升為「A+」，國內評等更調升至銀行業最高的「twAAA」評級，長期展望「穩定」，創下歷年最佳成績，不論業務擴張及信評升級都大有展獲。

合庫也指出，為支持「臺灣2050淨零排放路徑」的能源轉型與產業轉型政策，達成2050淨零排放目標，合庫銀行積極推動自主綠能產業發展，除了陸續統籌主辦包括太陽能發電、離岸風電、漁電共生等聯貸案，合庫亦更進一步的配合能源產業趨勢，推出「併聯型儲能設備貸款」，以更多元的金融服務協助企業永續發展，ESG更多面向落實在銀行授信業務上。