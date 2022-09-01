台灣大哥大總經理林之晨1日表示，目前國內在推動綠電的整體氛圍都更積極，但這條路未來要走很長一段路，期盼政府在這件事情上應該要以「更高優先順序」來思維，因為台灣現在要達到2050淨零碳排是件非常非常困難的事，如果無法在2022～2025有一些積極作為的話，愈晚做愈難達成。

林之晨說，陸域光電及風電接下來都會進入「深水區」，陸地要找到適當的地點興建電廠，難度愈來愈高，而海上風電困難度高且很多環保及不確定問題，這些都還需待努力解決，最近產業界也在關注中研院的綠色能源新技術，透過新技術將天然氣去碳，間接達成推展綠電計畫，這部份台灣大哥大也正難關注中。

林之晨說，企業現在非常想要加速綠能發展，但整體環境配套沒有讓這件事情變得容易達成，林之晨引用統計表示，民間綠電需求900億度但供應連1/10都不到，所以企業不是不想加速綠電發展，而是有點不知道該怎麼做

林之晨重申台灣大在未來10～20年預定投資100億元以上，除了自建電廠，也會投入一些綠能新技術。

另外，電費調漲至今，台灣大的電費支出大約成長8%。林之晨認為，國內電費應該不會是最後一次漲價，電費調漲可能是長期的，且綠電與目前電力的電費相比，不會出現黃金交叉，因為台電新購電的來源是綠電，但綠電會愈來愈貴，因為愈來愈難找到興建綠點的地點，容易興建綠電的地點都被蓋完了，未來只能往較難興建的地方去蓋綠電，所以綠電將會愈買愈貴，光電過去三、四年約漲了10～20%。