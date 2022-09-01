聯電創辦人曹興誠今(1日)舉行記者會，宣布放棄新加坡國籍，秀出身分證恢復中華民國國籍，並表示將與黑熊學院合作，訓練出300萬名黑熊勇士和30萬名保鄉神射；但在媒體提問時，曹興誠卻和中天記者槓上並怒罵記者，媒體人臉書粉專「文翔政論」痛批，看著曹大富人公開霸凌台灣媒體，就像是給記者臉上拉一坨屎一樣，然後看到某些新聞台和媒體人卻幸災樂禍，他怒酸「媒體不幫人民看門，跑去當掌權者看門狗」？

文翔政論今日看了曹興誠記者會，在臉書發文深有感觸地指出，回顧自身臉書，剛當記者的前幾年，很熱血在回顧自己的採訪生活，檢視新聞倫理，抒發些心得之類，久而久之，寫的文越來越短，到後面也都不寫了，無力感越來越重。他憶起剛踏入這圈子那幾年，媒體或多或少有立場不同，但同業對外倒是很團結，被採訪機關欺負？大家聯合起來幹了，被路人嗆「小時不讀書，長大當記者」？大家也團結起來嗆回去了。

他直言，這幾年感慨的是，媒體攪和了社群，染上了大量民粹之後，同業也不同業了，有人甘於當當權者打手，對於被餵養消息沾沾自喜，幫起當權者去對付其他同業，幫忙打擊同業還可以領賞換獨家放話，公司合作案也能拿到手軟。

今9月1日適逢記者節，卻發生曹興誠辱罵記者這等有辱斯文的憾事，文翔政論感嘆，看著新加坡籍的曹大富人公開霸凌台灣媒體，就像是給記者臉上拉一坨屎一樣，然後他台就幫忙張燈結彩剪個精華，然後某資深媒體人再在其個人臉書上大喊痛快，也難怪大家每次看「她」落難也是喊一個爽字，「媒體不幫人民看門，跑去當掌權者看門狗，這算什麼呢」？