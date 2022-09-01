基隆市長林右昌表示，這次《烏龍派出所》來台，除可以看到主角外，還有如他與市議員張耿輝手中拿著的許多相關周邊可以收集。（基隆市文化局提供／張志康基隆傳真）

連載長達40年的日本動漫《烏龍派出所》，在日本及台灣都有相當多的粉絲，但從來不到海外進行策展。不過，在基隆市文化局的努力下，烏龍派出所首次海外出差，就來到基隆，自9月2日至15日，將於七堵鐵道紀念園區展出。

基隆市長林右昌今日出席記者會，並體驗展出現場扭蛋機、拍貼機等基隆限定周邊。林右昌說，從未離開日本的《烏龍派出所》，首次海外出差來到台灣基隆，漫畫《烏龍派出所》從小看到大，主角兩津勘吉廣受大家喜愛，歡迎熱愛動漫粉絲們在展出期間，來基隆七堵參與這場盛會。

基隆市文化局長陳靜萍表示，《烏龍派出所》首度台灣出差，便來到七堵舊車站，車站月台化身為《烏龍派出所》行動辦公室門口，結合劇中警所經典場景，讓七堵舊車站成為期間限定「粉絲聖地」。車站大廳內，則復刻《烏龍派出所》辦公桌實景，粉絲們可以親睹阿兩與同事們辦公時的搞笑情境，活動期間還設置許多難得一見的《烏龍派出所》扭蛋機、拍貼機、鑄幤機等限量周邊，讓大小朋友珍藏紀念，每日數量有限，售完為止，需及早進場排隊。

除了七堵鐵道紀念園區之外，特別推出《烏龍派出所》首度台灣出差五大景點集章地圖，讓粉絲一邊順遊基隆景點，一邊蒐集限定印章，活動期間集滿章後可至指定地點兌換紀念明信片一套，每日數量有限，換完為止。

為迎接兩津勘吉的到來，基隆市文化局特別安排於週六9月3日傍晚5點由FOCA福爾摩沙馬戲團以精彩演出熱烈歡迎。當天還有「潮嚮Ｘ瑪陵市集」，集結10攤基隆七堵各式特色農產，如綠竹園山薯農場、友蚋田園、金好筍農場等。