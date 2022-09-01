大同2年來換了五次總經理，外界指因「總顧問」諸羅山人方寬銘屢下指導棋引得專業經理人們求去，今日大同董事長王光祥親自闢謠，指方寬銘是他再三懇託才來幫忙，十個月間爭取相當多業績，傳出爭議後7月底就不再支薪，希望外界不要再有負評。

王光祥在大同總座上任記者會中，說明大同人事異動頻繁的原因：「來過大同的都是精英，但步調不一樣，因為曾答應過20萬小股東要發股利，大股東便想急切地想快做到，有些則希望慢慢改進。」

王光祥說，他都沒領薪水快2年了，也沒藉由關係人交易或請客報帳，大股東遵守誠信連結準則：「一心想大同獲利，這是我們的心願。」

王光祥話鋒一轉，指出：「方顧問的情況與報導與不符，方顧問是我再三懇託才答應來幫忙，他之前在張榮發擔任顧問30年，到大同之後幫公司爭取很多業績，這十個月只有我們了解，傳出爭議後，7月底就不再支領薪水，希望外界不要再有負評。

王光祥說，大同以前是下九流的公司治理、很差，經過一年八個月努力生升到第四集、接下來升二級，明年成為一流公司。

至於外界好奇的「5人決策小組」，大同副董事長暨總經理王金來則表示，大股東對公司的關心要了解，五人小組不是公司內組織，是為了與大股東好好溝通，之後他們再透過法人代表或董事，將意見帶到董事會來。