1日凌晨高雄市鳳山區鳳頂路與國泰路一段路口出現路霸，影響用路人交通安全，警方獲報後立即前往現場，發現阻礙交通的凶手竟然是「4隻鵝」，警方避免4隻鵝再度影響交通安全，協同消防隊先即時將鵝驅趕至一旁公園內，之後帶回派出所安置，再交由動保處及農業局依規定至所帶回。

鳳山分局成功派出所1日凌晨4時許，接獲民眾報案稱鳳山區鳳頂路與國泰路一段路口有交通障礙，警方立即前往現場發現竟然有「4隻鵝」在馬路上蹓躂，警方為避免鵝影響交通安全，協同消防隊先即時一同將鵝驅趕至一旁公園內。

之後為了避免4隻鵝又再度跑回路上當路霸，警方再協同消防隊將現場4隻鵝載上車，暫帶回派出所內安置，警方看著4隻鵝無處安放，立即通報1999委由動保處及農業局依規定至所帶回。

鳳山分局呼籲，民眾飼養動物應注意其活動場地，以避免動物跑至道路發生危險，用路人亦應時時注意道路狀況，務必小心駕駛。也提醒民眾若疏縱或牽繫禽、畜在道路奔走，致妨害交通，將依道路交通管理處罰條例，處以新台幣300至600元罰鍰。