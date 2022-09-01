無黨籍台北市長參選人黃珊珊1日舉辦首場政策發表會，提出「首都進化雙軸線」7大計畫，還要拆除花博爭艷館改建成台北未來館，再建置首都中央公園等4大公園。對此，民進黨台北市長參選人陳時中受訪回應，這些計畫這幾年大可來做，卻在選舉時才提，顯然是執行力問題，至於是否認為多此一舉，他則說，確實有這種感覺。

陳時中晚間出席松山區後援會顧問授證前接受媒體聯訪，被問及黃珊珊以柯市府原先的東、西區門戶計畫為基礎端出7大建設牛肉，是否為「柯規黃隨」，他表示，這些計畫大可在這幾年來做，卻都沒有處理，直到選舉時候才來提，這就是執行力的問題，讓他質疑對手陣營是否能確實把事情執行好。

至於是否認為拆除花博爭艷館是多此一舉，陳時中重申，這些計畫如果有的話早就可以提到議會去，讓大家來好好討論，但這幾年完全沒有做，「我不知道裡面到底有什麼特色，不過從表面來看，確實有點多此一舉的感覺。」