台中市議員林祈烽、施志昌1日業務質詢時質疑，盧市長任內規畫了12處的社會住宅，但3年多來一直都在先期規畫中，只有鑫港尾段125戶進入設計和發包階段，其餘都沒有下文，批評對外說的社宅達標是收割前朝。都發局長黃文彬則表示，市政是一棒接一棒，第二階段部分目前也已動工。

林祈烽說，比對前市長林佳龍和盧市長的任內社會住宅的推動進度，盧市長宣稱第一階段5508戶的社宅目標已在去年提前達標，但高達9成都是延續林佳龍時代規畫動工的戶數，林佳龍2018年卸任前的完工、施工中、規畫動工和設計已決標的社宅總數，就達5587戶，比盧市長第一階段要達標的戶數還多了79戶，代表盧市長上任後沒有「超前」的社宅規畫案，什麼事都沒有做，目標就已經達標了。

都發局長黃文彬說，市長上任後交給都發局的任務是以5000戶為目標，去年12月都發局就完成了5508戶提早達標，市政建設是有延續性的，第二階段的國安國宅一期、烏日新榮和段也都動工了，原本規畫的數量延續，市政建設是一棒接一棒，第二階段的規畫也提早動工，目前已有7146戶。

林祈烽指出，市府說目前已有7146戶的社宅，是從前市長胡志強時代就開始規畫動工，延續到林佳龍到盧市長任內，但盧市長上任後規畫了潭子頭家段、太平區學億段、西屯中義段、南屯新富段、春安段等12處的社宅地點，目前都沒有下文。

黃文彬說，市長任內有新增7處社宅，包括西屯國安段1至3期、烏日新榮和段、南屯建功段、東區練武段、西屯鑫港尾段等，都已編列相關執行預算，先期規畫的社宅數量則沒有包括在7146戶內。