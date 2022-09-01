目前已知睡眠是大腦健康的重要組成部分，但科學家持續探索在生命的不同階段所謂的好覺應是幾小時，以及睡眠如何影響人體的認知能力，一項刊載於《自然衰老期刊》的新研究指出，每晚睡7小時最有利中老年人的大腦健康。

這項研究由劍橋大學和中國大陸的復旦大學合作，分析近5萬名38~ 73歲的成年人，內容涵括其睡眠模式、心理健康和幸福感，及認知測試. 近4萬名受試者的腦部成像和遺傳，以便讓科學家能了解有關中老年睡眠習慣和大腦健康的關係。

這項研究發現，7小時的睡眠時間是最適合的睡眠長度，最有利於大腦健康。研究人員認為，睡太多或太少都可能是與年齡相關的認知衰退有關的危險因子。

此項研究是由劍橋大學和中國復旦大學的科學家進行，分析了近 50 萬名 38 至 73 歲的成年人。其中包括睡眠模式、心理健康和幸福感的數據，以及認知測試。另有近 4萬名參與者的腦部成像和遺傳，讓研究人員能釐清有關中老年睡眠習慣和大腦健康的關係。

研究人員認為，人體進入深度睡眠時，才能有效清除大腦的廢物和有毒蛋白，7個小時剛好可以完成2到3個深度睡眠的慢波，若睡眠時間太短，可能只有1到2個深度睡眠。若睡眠時間太長，顯示睡眠一直被打斷，無法進入完整深度睡眠，碎片化的睡眠反而會增加大腦有毒蛋白的累積。