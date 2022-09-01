日月潭Come Bikeday自行車系列活動進行中，即日起參加「日月潭情說愛你」、9月中旬的「鐵人集合上車啦」就有機會獲得限量好禮；11月12日自行車嘉年華主題日壓軸登場， 即日起開放線上報名，額滿為止。

日月潭國家風景區管理處副處長廖錫標表示，民眾騎乘自行車並與指定認證點＋指定手勢合照（人車皆須入鏡），將照片上傳至「日月潭國家風景區管理處」Facebook粉絲專頁主題貼文留言處並#ComeBikeday#當月主題路線名稱 ＃日月潭觀光圈，即獲得該主題限定好禮抽獎資格。

「日月潭情說愛你」活動期間即日到9月15日，對象為情侶或夫妻，指定認證點在日月潭永結或同心橋，限量好禮棒球帽一組。「鐵人集合上車啦」活動期間9月16日到10月15日，對象不拘，活動地點集集→車埕，指定認證點在車埕遊客中心，限量好禮為防潑水輕量化隨身包。

自行車嘉年華主題日將於向山遊客中心舉行，當天有餐車市集、街頭藝人表演，兒童滑步車完成賽，還有自行車領騎導覽。

今年特別推出的「自我挑戰環潭認證」從環潭自行車道，途經水社壩、文武廟、玄奘寺、玄光寺、頭社盆地等知名景點，地勢起伏稍有挑戰性，拿當天的騎乘軌跡圖至服務台，確認後就可以領取完賽證書，兌換防潑水輕量化隨身包、運動襪、口罩盒組，還有100元的市集抵用券。

「好騎日月潭」以自行車巡禮結合闖關遊戲，從向山遊客中心至水社碼頭，全部過關憑闖關卡兌換限定好禮。「兒童滑步車完成賽」適合2-6歲小朋友參與，禮物是小朋友專屬的精美紀念後背包。