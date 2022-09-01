民眾長期停車擋住學校側門，影響學校車輛進出。（吳呈賢提供／陳淑娥台中傳真）

市議員吳顯森服務處處長吳呈賢1日會同相關單位會勘。（吳呈賢提供／陳淑娥台中傳真）

台中市大雅區大華國中中清路側門長期遭民眾停車佔用，上、下學僅能靠學府路校門進出，市議員吳顯森服務處處長吳呈賢接獲家長反映，1日會同相關單位會勘指出，台1線中清路為公路總局權管，將配合中清路標線改善，一併於側門路段畫設紅線，禁止臨時停車，恢復側門淨空。

大華國中學生數高達1460人，上、下學僅開放學府路校門，家長接送與通勤車流打結，造成壅塞混亂，家長多次建議開啟側門以紓解交通。台中市議員參選人、吳顯森服務處處長吳呈賢接獲反映，1日邀集公路總局、交通局、大雅警分局及立委楊瓊瓔團隊會勘。

校長張秋桂說，因中清路側門沒有劃設紅線，加上停車空間不足，車主圖方便臨時暫停，部分車輛甚至一停好幾天，當作私人車庫，活動中心蓋好至今5、6年，每次舉辦活動，有門卻無法提供來賓進出，也感到相當無奈。

吳呈賢指出，中清路側門沒有畫設紅線，許多車輛停堵校門口，師生上、下學危險且不便。由於台1線中清路為公路總局權管，預計9月底前完成全長1公里的道路標線改善，並於大華國中側門路段畫設紅線，全時段禁止臨時停車，未來配合警方取締，以恢復側門淨空。