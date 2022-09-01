每年10月是小花蔓澤蘭開花期，台中市今年提高收購價為每公斤8元。（東勢林管處提供／陳淑娥台中傳真）

每年10月是小花蔓澤蘭開花期，台中市今年提高收購價為每公斤8元。（東勢林管處提供／陳淑娥台中傳真）

每年10月是外來種小花蔓澤蘭開花期，東勢林區管理處與台中市府共同合作，將於3日上午10時在外埔區中華民國農會休閒綜合農牧場辦理「齊除蔓‧全民讚─111年度小花蔓澤蘭防治啟動日活動」，今年更提高收購價每公斤8元，呼籲民眾若在居家附近發現小花蔓澤蘭蹤跡，務必連根拔起。

林務局近年以每公斤5元的價格收購民眾移除下來的小花蔓澤蘭，今年度台中市農業局宣布加碼收購金每公斤3元，凡是設籍台中市的市民及內政部登記在案的社區、團體，即日起12月15日止，皆能以每公斤8元的價格收購。

東勢林管處指出，為了服務無法參加特定場次的民眾，也可於平日(上班時間)至雙崎、麗陽工作站等常駐收購站，隨到隨收，各場次的收購數量及收購金發放都沒有上限，歡迎民眾除蔓換現金。

東勢林管處表示，根據統計，台中市小花蔓澤蘭的覆蓋面積從2020年208.7公頃，2021年189.43公頃，已逐年下降，顯見透過公私協力合作，加強防除小花蔓澤蘭已卓有成效。該處呼籲為達到有效防除外來種小花蔓澤蘭，建議在每年10月開花期來臨之前，進行防治工作。

該處自9月起辦理一系列小花蔓澤蘭防治宣導及收購活動，詳細收購時間及地點，請至該處官網

( https://dongshih.forest.gov.tw/act)查詢，或電洽04-25150855＃153。