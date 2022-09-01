九合一選舉年底登場，美濃區里長選舉今年領表人數創新高，更出現師生里長共赴公所登記參選，同為上屆當選的合和里長林作松多次選民服務中巧遇東門里長羅文俊，羅常對林稱呼「老師」，讓林勾起40年前一段師生緣，如今2人同為里長，決定成立聯合服務處，攜手一起服務里民。

高市美濃區共有19里，里長參選領表從8月25日起至9月2日截止，至今共有61人領表，突破40人最高紀錄，創下歷屆新高，其中吉和里、清水里、獅山里、泰安里、龍肚里各有3人，福安里、廣德里、合和里、興隆里各有4人，吉洋里、瀰濃里、東門里、德興里各多達5人，各里出現不少新秀。

截至今天止，已有40人完成登記參選里長，其中合和里長林作松、東門里長羅文俊、中圳里長黃其添及瀰濃里長劉和昌已共赴美濃區公所完成登記參選，4人不僅是好友，林作松和羅文俊更曾是師生關係。

林作松表示，合和里與東門里僅一橋「東門橋」之隔，2里緊鄰一起，里民經常往來，偶爾他碰見羅文俊，羅都稱呼他「老師」，由於自己曾執教鞭，沒想太多，直到上一屆當選里長聯誼會上，他與羅師生情誼才相認。

林作松說，40年前他當兵退伍後任教美濃復新商工（美濃高美醫專的前身）電工科班導師及系主任，因他管教學生嚴格出名，回憶起羅文俊很有禮貌及聽話，是班上唯一沒被他打過的學生，因事隔多年，羅的容貌轉變讓他一時未認出。

羅文俊尊師重道，即便當選里長也經常向林作松請益，合和里的里民幾乎每晚會到東門橋旁小型公園散步聊天，里民常向里長反映，東門橋旁開庄伯公未設引道，無法經過，師生里長於是共同協商完成環河道路，讓里民能有步行運動的道路。

羅文俊表示，「一日為師、終身為父」，林作松不僅當過他高職老師，也當過鎮民代表，是政治老前輩，老師非常願意傳承他里民服務的觀念，為了讓里民受到更好的服務，未來決定跟老師林作松一起「聯合服務」里民。