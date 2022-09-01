台北市停車格在尖峰時段一位難求，不過有一名女網友爆料，好不容易找到停車格，居然還是被開罰單，這名女網友不服氣地回到原地點查看，才知道原本的格子居然遭到塗銷，讓她忍不住痛批：「開完罰單再註銷格子，真是高招啊！」對此，其他網友也提供了自救的方法。

原PO在「爆料公社」發文表示，最近突然收到一張違規停車的罰單，但她平時停車一定會找有停車格的地方，從原PO分享的罰單照片尚可見，當時地上確實有停車格，還有註記編號。心有不甘的她決定回到事發現場，赫然發現，「原本劃有停車格和停車編號的格子，竟然已遭毀屍滅跡了！」

原PO氣得直說：「開完罰單再註銷格子，這可真的是高招啊！」為此她找上開單的警察局投訴，但員警回覆，此案件受到民眾舉發，若有異議應該要到監理所辦理，最後原PO只好自認倒楣，繳掉了這張600元的罰單。不過她也好奇，其他人有沒有類似經驗，究竟該跟政府抗爭到底，還是自認倒楣？

原PO事後重返現場蒐證，才發現停車格居然被註銷了。（圖／翻攝自爆料公社）

文章曝光後引起網友熱議，「照片上停車格白線很明顯，檢舉人照相沒看到？承辦員警沒看到？這一看就有爭議」、「一口氣的問題。如果是我，是會去抗議啦！」，另外也有網友表示，「你不孤單，我前兩天收到一張一樣的情況，但為了600塊去申訴的話真的不划算」、「我遇到一模一樣的情況，去監理站申訴前並請里長蓋章證明，已撤銷罰單」、「線上申訴不需要跑監理站，記得附上你的佐證資料」。