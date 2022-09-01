英國54歲的社交名媛麗茲（Lizzie Cundy）是英國知名足球選手傑森康迪（Jason Cundy）的前妻，擁有旺盛精力的麗茲同時擔任電視節目主持人、電台主持人和專欄作家，分享自己關於生活和時尚的看法，想法前衛且創新。近日她接受媒體採訪，透露自己做了「超級陰道」手術，開心表示自己終於有一個「年輕緊實的陰道」。

今年54歲的麗茲已經是兩個孩子的媽，身材腰束奶澎十分火辣，她時常在社群平台分享自己身材的性感照片，同時也不乏有小鮮肉一起入鏡，感情生活令不少人羨慕。據英國媒體報導，麗茲為了與小鮮肉約會，近日到倫敦一家醫院進行陰道緊縮的手術，企圖改善性愛時的感覺。

麗茲向院方透露想要打造「超級陰道」，負責該項目的整形醫師表示，手術會幫麗茲的陰道壁增添膠原蛋白，她大方坦白自己只和年輕男人約會，做完手術後有許多男人蜂擁而至，直呼做完手術後「享受了一生中最好的性愛」。愛好新鮮事物的麗茲認為自己很年輕，對現在擁有一個年輕的陰道感到開心，「我感覺自己就像一名擁有超級陰道的新女性。它非常緊，走路時都會吱吱叫，我幾乎沒有辦法坐下」。

麗茲的打扮看不出實際年齡。（圖／lizziecundy Instagram）

麗茲1994年與足球員傑森康迪結婚，生下兩個孩子，兩人在2012年離婚，之後麗茲再也沒有踏入婚姻，日前逢兒子生日，麗茲也曬出母子合照，兒子看起來又高又帥，也是一枚小鮮肉，讓許多粉絲直呼「這麼帥」。