不少人出遊會依賴google導航，然而，有女子拍下有趣的照片分享，由於大家要前往「興達港」吃海鮮美食前，會先在導航上輸入「興達港」開始導航，豈料，導航卻將人帶入某村莊魚塭旁的道路，無法到達真正的「興達港觀光漁市」，當地民眾見此狀況不斷發生，便自發做5面告示牌提醒遊客不要再走錯了；這樣的狀況竟引起一票網友感同身受。

一名女子在臉書社團「爆廢公社」發文，並上傳多張照片，其拍攝地點位於高雄市路竹區成功路上，照片中可見有5面告示牌，其中有4面是用手寫的告示牌，而路面也寫著「此路不通」，並畫上圖示警示；原來，許多人利用google地圖導航「興達港」，都會被帶到這條路上，然而遊客要前往的是「興達港觀光漁市」，也因此，告示牌各自寫著「回頭，導航『興達港觀光漁市』七個字」、「問路？請導7字興達港觀光漁市，謝謝」、「前內海2公里魚塭鐵門沒路、沒路」、「前沒路、前魚塭」、「導航錯誤，此路不通興達漁市」。

不少遊客要去「興達港」吃海鮮，卻被google導航帶到村莊內的魚塭道路，因此，當地村民製作告示牌警示外來遊客，別再走錯了。（翻攝自臉書爆廢公社）

從google地圖導航可見，該地區原本無這麼多的告示牌標示，可見不少遊客因為導航錯誤，而誤入當地路段，且也從google地圖街景照片可見，也曾有黃色告示牌寫著「本路段多為魚塭養殖區，無聯外道路請改道」。

貼文一出，網友「感同身受」紛紛留言表示「導過這條，在路口的地方有熱心阿伯叫我回頭，會被導航騙」、「受害者不止我們，一堆人被導航騙」、「真的要相信居民啊」、「我也遇到過，『興達港』」、「受害者+1」、「第一次去也被導航拐了」、「我以前也是在這裡騎到沒路」、「結果變網紅景點一堆人來打卡」。