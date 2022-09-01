自稱旅美教授的「翁達瑞」日前曾在林智堅論文事件中，指稱抄襲的是余正煌，更指控民眾黨新竹市長參選人高虹安的論文抄襲，因而分別遭到兩人提告誹謗等罪。「翁達瑞」今(1日)聲稱已回到台灣，他表示雖然自己沒有收到傳票或訴狀，但從媒體報導得知有人對他提告，他坦言既然被告是公民義務，就要主動配合偵辦，不要增加檢調的負擔。

翁達瑞今在臉書寫道：「這陣子，不管在我的版面，或其他的社群平台，甚至媒體報導，很多朋友關心我的行蹤：會出庭應訊嗎？有種就回來面對！你會回台灣嗎？不要躲在美國！別當匿名鍵盤俠！我要告訴留言關心我行蹤的朋友：翁達瑞回台灣打球了！」

他坦言：「我說過多次，法治國家的公民有提告的權利，也有被告的義務。雖然我沒有收到傳票或訴狀，但從媒體報導我得知有人對我提告。既然被告是公民義務，我就要主動配合偵辦，不要增加檢調的負擔。」並拍照為證，說明他已經在台北趴趴走。

翁達瑞說：「我是個光明磊落的學者，用筆名寫作不是為了逃避文責。這是我回來面對官司的首要理由。其次，我在臉書貼文屬言論自由的行使，受到憲法的保障。我自認文章有所本，內容也都與公共事務有關。我也知道言論自由不是亂講話的自由。在正當評論與毀人名譽之間，應該有一個明確的界線。」

他強調：「反過來說，涉及公共事務的人物，也要有接受民眾評論的雅量。動輒對評論人提告，等同打壓言論自由，逃避公共評論的監督。政治人物更不宜濫用司法，用提告製造清白的假象，甚至拿司法當選舉作秀的工具。我不是個和稀泥的人。既然有人對我提告，我就應該回來面對。若司法能釐清正當評論與毀人名譽的界線，對台灣的民主與法治都是貢獻。」

翁達瑞聲明：「我已經委任了律師，會遵守訴訟程序配合檢調的偵查。若我的言論越界，我會負起文責；若我的言論正當，我也會捍衛清白。」